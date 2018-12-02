Son dakika... İsrail polisinden Netanyahu'yu şoke edecek karar
İsrail polisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'ya yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları için dava açılması yönünde tavsiye kararı verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'ya karşı başlatılan telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasında İsrail polisi, dava açılması yönünde tavsiye kararı verdi.
NETANYAHU'DAN İLK TEPKİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, polisin hakkında dava açılması yönünde verdiği tavsiye kararının hukuki dayanağı olmadığını söyledi.
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