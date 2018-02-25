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    Son dakika! Irak'ta DEAŞ üyesi 16 Türk'e idam cezası

    BBC Türkçe
    25.02.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:

    AFP haber ajansı, Iraklı bir yargı yetkilisinin terör örgütü olduğu belirtilen DEAŞ üyesi 16 Türkiye vatandaşı kadının idam cezasına çarptırıldığını söylediğini aktardı.

    Irak'ta görülen davada, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçlamasıyla yargılanan 16 Türkiye vatandaşı kadın suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı.

    Irak devleti, başta Musul olmak üzere sınırları içerisinde DEAŞ'ın elindeki yerleri geri aldıktan sonra çok sayıda kadın ve çocuğu da gözaltına almıştı. 

    En az 560 kadının ve 600 çocuğun DEAŞ üyesi olmak ya da DEAŞ'lıların akrabası olmak suçlamalarıyla gözaltına alındığı ve yargılama süreçlerinin başlatıldığı ifade ediliyor.

    Ocak ayında Alman bir kadın DEAŞ'a lojistik destek verme suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.

    Şubat ayı başında da yine bir Türk vatandaşı kadına idam cezası verilmişti.

     

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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