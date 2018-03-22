Son dakika! Hollanda parlamentosunda locadan atladı
Hollanda Parlamentosu'nda oturumun esnasında, bir kişi locadan vekillerin oturduğu bölgeye atladı. Hollanda polisi, adamın intihar etmeye çalışmasının diğer seçenekler arasında değerlendirildiğini açıkladı.
Lahey polisi sözcüsü Hilda Vijverberg, adamın locadan parlamento oturumunun bulunduğu bölgeye atlamasının bir saldırı niyetiyle yapıldığını düşünmediklerini açıkladı.
Hollanda merkezli NOS kanalı ise adam atladığı sırada konuşan milletvekili Arno Rutte’nin şoke olduğu anlara ilişkin görüntüler paylaştı.
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