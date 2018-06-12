Son dakika... Helsinki'de hareketli dakikalar! Polis silahlı adamı vurdu
Finlandiya polisi başkent Helsinki'de sokakta silahlı bir saldırgana ateş açarak etkisiz hale getirdi. Helsinki Polis Teşkilatı Basın Servisi, polisin şehir merkezinde iki caddenin kesiştiği yerde bulunan kimliği belirsiz silahlı bir adama ateş açtığını bildirdi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin merkezinde polis, silahlı bir adamı vurdu.
Basın servisinden yapılan açıklamada "Polis, sokakta etrafa ateş açan adamı silahını bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak yerel saatle 6'da durum kötüleşti ve polis adamı vurmak zorunda kaldı." ifadeleri kullanıldı.
Silahlı saldırgan olaydan yaralı olarak kurtularak hastaneye sevk edildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle