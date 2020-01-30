Son dakika haberi: Rusya Naama Issachar'ı serbest bıraktı
Rusya'dan gelen son dakika bilgisine göre; Rusya'da tutuklu bulunan ABD-İsrail kökenli Naama Issachar serbest bırakıldı.
TASS haber ajansında yer verilen habere göre; ABD-İsrail vatandaşı Naama Issachar, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in kendisini effetmesi üzerine serbest bırakıldı.
New Jersey doğumlu Naama Issachar, geçen yıl nisan ayında polisin Moskova havaalanında çantasında dokuz gram esrar bulmasından sonra tutuklanmıştı.
Issachar'ın serbest bırakılmasına Moskova'da Putin ile İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu arasındaki görüşmelerden sonra karar verilmişti.
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