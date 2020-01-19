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Dünya
Haber Giriş: 19.01.2020 - 11:24,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi

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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

akan Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve Libya Konferansı'nı görüştük. Libya'da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi

Dİ MAİO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de görüştü.

 

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