Son dakika! Gerilim yükseliyor... Maduro süre verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. Maduro da ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini duyurdu ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.
Maduro imzaladığı belge ile ABD ile ilişkileri kesti.
Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta muhalefetin düzenlediği gösterilere karşı Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.
MADURO: ERDOĞAN BENİ ARADI
Maduro; halka yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün.” açıklamasında bulundu.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri O’Leary Meydanı'nda gösteri düzenledi. Gösteriye, Venezuela Ulusal Meclisi üyesi Diosdado Cabello (ortada) da katıldı.
ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro, ABD'li tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.
ÇAĞRI YAPTI
ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezuela'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu.
Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı. Guaido'nun dün paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Trump, "Şiddet gaspçının silahıdır, bizim tek net adımımız ise özgür ve demokratik bir Venezuela için birlikte ve güçlü durmaktır." ifadesini kullandı.
Son dönemde siyasi tansiyonun giderek yükseldiği ülkede muhalefet ve iktidar yanlıları kentin farklı bölgelerinde gösteri düzenliyor. Caracas'ta Ulusal Muhafız Birliğine mensup bir grup asker, 2 gün önce hükümete başkaldırmış ve yayımladıkları görüntülü mesajla halka ayaklanma çağrısı yapmıştı.
Kentin Cotiza semtinde gerçekleşen olay sonrası bölgeye operasyon düzenlenmiş ve isyancı 27 asker teslim olmuştu.
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