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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Son dakika! Gerilim yükseliyor... Maduro süre verdi

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Son dakika! Gerilim yükseliyor... Maduro süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. Maduro da ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini duyurdu ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.

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  • Venezuelada gerilim
  • Venezuelada gerilim
  • Venezuelada gerilim
  • Venezuelada gerilim
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Son dakika Gerilim yükseliyor... Maduro süre verdi

Maduro imzaladığı belge ile ABD ile ilişkileri kesti.


Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta muhalefetin düzenlediği gösterilere karşı Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

MADURO: ERDOĞAN BENİ ARADI

Maduro; halka yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün.” açıklamasında bulundu.

Son dakika Gerilim yükseliyor... Maduro süre verdi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri O’Leary Meydanı'nda gösteri düzenledi. Gösteriye, Venezuela Ulusal Meclisi üyesi Diosdado Cabello (ortada) da katıldı. 

ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro, ABD'li tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI YAPTI

ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezuela'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu.

Son dakika Gerilim yükseliyor... Maduro süre verdi

Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı. Guaido'nun dün paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Trump, "Şiddet gaspçının silahıdır, bizim tek net adımımız ise özgür ve demokratik bir Venezuela için birlikte ve güçlü durmaktır." ifadesini kullandı.

Son dönemde siyasi tansiyonun giderek yükseldiği ülkede muhalefet ve iktidar yanlıları kentin farklı bölgelerinde gösteri düzenliyor. Caracas'ta Ulusal Muhafız Birliğine mensup bir grup asker, 2 gün önce hükümete başkaldırmış ve yayımladıkları görüntülü mesajla halka ayaklanma çağrısı yapmıştı.

Son dakika Gerilim yükseliyor... Maduro süre verdi

Kentin Cotiza semtinde gerçekleşen olay sonrası bölgeye operasyon düzenlenmiş ve isyancı 27 asker teslim olmuştu. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (23.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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