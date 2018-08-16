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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.08.2018 - 20:56, Son Güncelleme:

Son dakika: F-35'ler için kritik açıklama

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Son dakika: F-35'ler için kritik açıklama

F-35 Ortak Program Ofisinden (JPO), tüm F-35 ortaklarıyla mevcut program planlarının sürdürüleceği ve gelecekteki politika talimatlarına uyulacağı bildirildi.

Merkezi başkent Washington'a yakın bir mesafede Virginia eyaletinin Arlington kentinde bulunan JPO Halkla İlişkiler Birimi, F-35 konusuyla ilgili AA muhabirine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, F-35 Ortak Program Ofisinin, 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda (NDAA) belirtildiği üzere, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin durumu hakkında ABD Savunma Bakanlığının Kongreye rapor sunması gerekliliğini desteklediği kaydedildi.

JPO açıklamasında, "F-35 Ortak Program Ofisi, tüm F-35 ortaklarıyla birlikte mevcut program planlarını yürütmeye devam edecek ve gelecekteki politika talimatlarına gerektiği şekilde uyacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin de ortağı olduğu programın mevcut durumuna ilişkin olarak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk F-35 personelinin Luke Hava Üssü'ndeki eğitimi, NDAA'nın gerektirdiği şekilde, Savunma Bakanının F-35 raporunu, izlenecek yola ilişkin karar verilmesi için Kongreye sunmasına kadar devam edecektir."

Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın durumuna atfen ABD Kongresinde F-35'ler konusunda bazı girişimler olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını hafta başında imzalamıştı. Söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması öngörülüyordu.

Yasanın Senatodaki tasarısında, Pentagon'un, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda bir plan hazırlaması talep ediliyordu. Buna karşın söz konusu kısım, Konferans Komitesi olarak bilinen Kongredeki uzlaşma komitesi tarafından tasarı metninden çıkarılmıştı.

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightining II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.

 

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