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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ-ATİNA
12.04.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Son dakika! Ege'de Yunan jeti düştü

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Son dakika! Ege'de Yunan jeti düştü

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Eğriboz (Eyvia) Yarımadası’nın doğusundaki İskiri (Skyros) Adası yakınlarında düştüğü bildirildi. Yunan jetinin Türk uçaklarıyla karşı karşıya geldikten sonra üssüne dönerken düştüğü iddia ediliyor. Yunan devlet televizyonuna göre uçak herhangi bir arıza bildirimi yapmadı, enkazın ve kaybolan pilotun bulunması için bölgede geniş çaplı aramalar başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri olay sırasında bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi.

Yunan Hava kuvvetleri’ne ait Mirage 2000 tipi bir savaş uçağı, Ege’de Skiros Adası yakınlarında denize düştü. Uçağın ve pilotunun bulunması için geniş çaplı arama başlatıldı.

Yunan basını, uçak ile saat 12.15'te Skyros Adası'nın kuzeydoğusunda temasın kesildiğini yazdı. 

TÜRK UÇAKLARIYLA KARŞI KARŞIYA GELDİ İDDİASI

Yunan basınında uçağın Ege'de iki Türk savaş uçağıyla kaldığı "püskürtme operasyonu'ndan sonra Skyros Adası'ndaki askeri üssüne dönerken bilinmeyen nedenlerle düştüğü" ifadeleri yer alıyor.

İki ülkenin uçakları Ege üzerinde sık sık, karşı tarafın hava sahasına girişine izin vermemek amacıyla yollarını keserek "önleme" veya "püskürtme" olarak bilinen operasyonları yapıyor.

Bugün yaşanan bu tür bir karşı karşıya gelme vakasının ardından Yunan jetlerinden biri üsse dönerken 12.15’de Skiros Adası'nı 9 mil kuzeydoğusunda henüz bilinmeyen nedenlerle denize çakıldı.

Diğer Mirage-2000 uçağının pilotu durumu üssüne bildirdi. 

Düşen savaş uçağının ve pilotunun bulunması için bölgede geniş çaplı aramalar başlatıldı. 

TSK: TÜRK UÇAĞI YOKTU

Habertürk'ün haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, olay sırasında bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi.

Son dakika Egede Yunan jeti düştü

İT DALAŞLARI DA YAŞANDI

Önleme-püskürtme vakaları kimi zaman iki ülke savaş uçaklarının hamle üstünlüğü kazanma amacıyla birbirlerine karşı yakın manevralar yaptığı "it dalaşına" da dönüşebiliyor. Son olayda bir it dalaşı da yaşanıp yaşanmadığı henüz netleşmedi. 

Türk ve Yunan savaş uçakları yıllardır Ege’de karşı karşıya geliyor.Genelde it dalaşlarında uçaklar ateşleme sistemlerini karşı taraf üstünde kitlemeye çalışıyor ancak füzelerini ateşlemiyor. Buna karşın geçmişte silahların da ateşlendiği ve can kayıpları yaşanan olaylar var. Son olarak 2006’da Türk jetinin füzelerinin kendisine kilitlendiği sinyalini alan Yunan pilot Türk F-16'sını vurmuş, ardından diğer Türk jeti tarafından düşürülmüştü. Vurulan uçaktaki Türk pilot Üsteğmen Halil İbrahim Özdemir fırlatma koltuğuyla kurtulmuş, Yunan F-16 pilotu Kostas İliakis ise hayatını kaybetmişti.

Kardak Krizi’nin patlak verdiği 2006 yılında ise keşif görevindeyken başlayan it dalaşı sırasında Yunan uçağı tarafından vurulan Türk F-16’sının arka koltuğunda oturan Yüzbaşı Nail Erdoğan şehit olmuştu.

KAMMENOS BAKAN OLDUKTAN SONRA...

2000’lerin sonunda Yunanistan’ın ekonomik krize girmesinin ardından Ege’de uçuşları azaltması üzerine it dalaşı sayısında da bir düşüş yaşandı. Ancak özellikle 2015’te Panos Kammenos'un Savunma Bakanı olması ile birlikte Yunanistan Ege’de suları yeniden ısıttı ve it dalaşları da yine artmaya başladı.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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