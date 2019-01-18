Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik mesajlar
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy gündemdeki konular hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI
"Kararlı duruşumuz ABD'ye çekilme kararı aldırdı. ABD Bürokrasisi'nde Trump'a karşı bir direnç oluştu. YPG'nin Suriye rejimini Münbiç'e sokma çabasına izin verilmemeli. ABD'nin Suriye'den çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı"
İDLİB MUTABAKATI
"İdlib muhtırası ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmasına gayret gösteriyoruz. Rejimin son dönemde İdlib’e yönelik bazı kışkırtıcı eylemlerini gözlemledik. Amaç bu muhtırayı aşındırmak. Provokasyonlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Bu provokasyonların muhtırayı aşındırmasına izin vermeyeceğiz."
ABD'li SENATÖR GRAHAM İLE GÖRÜŞME
Aksoy, bugün Türkiye'ye gelecek olan ABD'li senatör Graham ile Suriye konusunun ele alınacağını belirtti.
Graham, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin dışında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile de temaslarda bulunacak.
S-400 ALIMI
"Acil ihtiyacımız için aldık, o iş kapandı."
ÇAVUŞOĞLU ABD YOLCUSU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta DEAŞ ile mücadele koalisyonunun toplantısı için ABD’yi ziyaret edecek.
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