Son dakika... Çipras'tan Türkiye mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Çipras'tan Türkiye mesajı
GeriDünya Son dakika... Çipras'tan Türkiye mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
04.02.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Son dakika... Çipras'tan Türkiye mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Çipras'tan Türkiye mesajı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 5-6 Şubat'ta Türkiye'ye düzenleyeceği ziyaret öncesi AA muhabirine iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası bir sorunla mücadelede iş birliği yapabileceğini ilk kez 2015-2016'da mülteci krizinde gösterdiğini ve Avrupa Birliği (AB) -Türkiye mutabakatının ortaya çıktığını belirten Çipras, "Sonuçta Ege'de yasa dışı geçişler ve özellikle ölümler çok büyük ölçüde azaldı." ifadelerini kullandı.

Çipras, enerji alanında Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP) ve TürkAkım'ın uzatılmasına ilişkin görüşmeler gibi konularda iş birliğinin ilerlediğini, İstanbul-Selanik tren hattı, İzmir-Selanik gemi seferleri ve İpsala-Kipi gümrüğünün genişletilmesi gibi konular üzerinde çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

İkili ilişkilerde 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi öncesinde ve sonrasında iki farklı dönemi anlatan Çipras, şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanları Kocias ve Çavuşoğlu istikşafi görüşmelerin yeni turunu düzenlerken, askerden askere güven artırıcı önlemlere ve Ege'de gerginliğin azaltılmasına ilişkin görüşmeler yapılıyordu. Buna paralel olarak, Kıbrıs meselesine yoğunlaşan dışişleri bakanları karşılıklı ziyaretlerde bulunurken, ilk kez masaya oturup meselenin güvenlik boyutunu tartıştık ve bir çözüme yaklaştık."

Çipras, 2016'da ise darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ve ona açık olarak darbe girişimine karşı desteğini sunan ilk liderlerden biri olduğunu hatırlattı.

Bu dönemden sonra ilişkilerin kötüleştiğini ve "Ege üzerinde agresif Türk deniz ve havacılık faaliyetlerinin doruğa ulaşması sonucu tehlikeli hadiselerin meydana geldiğini" savunan Çipras, "Türk askerlere ilişkin mesele ilişkilerimizde bir sorun haline geldi. İki Yunan askerin tutuklanması ise bu yükü daha da ağırlaştırdı. Bazı adımlar atıldı ve iki asker Yunanistan'a geri döndü. Aynı zamanda, biz de birkaç ay önce Meriç'te kara sınırını geçen iki askeri Türkiye'ye geri gönderdik." dedi.

"ERDOĞAN'LA İLİŞKİM SAYGI, SAMİMİYET VE AÇIK SÖZLÜLÜĞE DAYANIYOR"

Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olduğunu anımsatarak, "(Türkiye) Ziyaretimde Aralık 2017'de başladığımız zor ancak açık diyaloğu sürdürme şansını bulacağımıza ve kaldığımız yerden olumlu gündemimizi ilerleteceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın ekonomik krizi geride bırakarak ve "Kuzey Makedonya" ve Arnavutluk gibi komşularıyla sorunlarını çözerek 2019'da yeni bir sayfa açtığına dikkati çeken Çipras, "Türk-Yunan ilişkilerinde tarihi adımların atılması için gerekli şartlar oluşturulmalı. Karşılıklı saygı içinde, uluslararası hukuka dayalı hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisinin "çok zorlu anlar"dan geçse de birçok engeli aşmalarına yardımcı olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor. Bu, 21. yüzyılda ülkelerimizin sahip olması gereken, halklarımızın tarihiyle ve aralarında gelişen dostluğa uyumlu ilişkiyi inşa etmek için sürekli çabaya dayanıyor." diye konuştu.

"SEÇİMLERDEN BAĞIMSIZ KIBRIS KONUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik mesaj veren Çipras, "Türkiye veya Yunanistan'da seçim gibi gelişmelerden bağımsız olarak, Kıbrıs meselesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını esas alan kalıcı ve adil bir çözüm için çalışmaya devam etmeliyiz. Ada'nın bunu temel alarak birleşmesi tek mümkün çözüm. Bu çözüm, federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin normal bir AB ülkesi olmasını ve hem Rum hem de Türk, bir bütün olarak Kıbrıs halkının yararına çalışmasını sağlayacak." dedi.

Çipras, çözüm müzakerelerine başlamadan bazı konularda anlaşma sağlanması gerektiğine işaret ederek, "Crans Montana'da görüşmeleri kesmemizden önce masada bulunan Guterres çerçevesini yansıtan "görev tanımları" metni üzerinde anlaşmamız gerekli. Toplumlar arası görüşmelerde sağlam bir ilerleme kaydedilmeli. Güvenlik konusuna ilişkin etkili hazırlık toplantıları gerçekleştirmeliyiz. Bu noktada önemli mesele Türkiye'nin bu konulara ilişkin durumu." değerlendirmesinde bulundu.

"AB MÜLTECİ KONUSUNDA TÜRKİYE İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMALI"

Öte yandan, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak büyük bir yükün altına girdiğine dikkati çeken Çipras, "Bu, uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." diye konuştu.

Çipras, Türkiye ile AB-Türkiye mutabakatı temelinde yüksek seviyeli bir iş birliği ortaya koyduklarını belirterek, "Bunu derinleştirmeliyiz. Çünkü özellikle Yunan adaları son yıllarda aşırı yüklendi." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da iltica sürecinin bazı ülkelerde hala çok yavaş ilerlediğini, Yunanistan'ın ise bu konuda en hızlılardan biri olduğunu aktaran Çipras, şöyle devam etti:

"AB, akımlardan en çok etkilenen ülkelere gösterdiği desteği arttıracak bir yol bulmalı ve Avrupa hukuku ya da insani ilkelere uymayan gündemleri ise reddetmeli."

"MÜSLÜMAN AZINLIĞA YÖNELİK REFORMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca Çipras, Lozan Antlaşması kapsamında iki ülkenin azınlıklar konusundaki gelişmeler hakkında birbirlerini bilgilendirdiğini dile getirdi.

Ülkedeki Müslüman azınlığa yönelik reformların Yunanistan'ın vatandaşlarına bir taahhüdü olduğunu ve Türkiye ile ikili bir mesele olmadığını söyleyen Çipras, "Bu bağlamda, şimdiye kadar şeriat hukukunun tatbik edilmesi, müftülük makamlarının yapısı ve işlevi ve eğitim konularında önemli adımlar attık. Bu yönde de devam edeceğiz." dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması