Son dakika... Cezayir'in en zengin insanı yakalandı
Cezayir'de son dönemde meydana gelen olaylara bir yenisi daha eklendi. Eski Cumhurbaşkanı Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen ülkenin en zengin kişisi olarak gösterilen Issad Rebrab yakalandı.
Cezayir'in Eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen ve enerji sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Issad Rebrab ekipler tarafından gözaltına alındı.
Rebrab'la beraber ülkenin en zengin ailelerinden biri olan Kouninef ailesinden de 4 kardeş gözaltına alındı.
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