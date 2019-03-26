Son dakika... Cezayir'de önemli gelişme
Cezayir Genelkurmay Başkanı, cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını istedi.
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Devlet Başkanlığı pozisyonunun artık boşaldığını ifade etti.
Ülkede Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın ardından ülkeyi seçime taşıyacak geçici süreç başlamıştı.
Salah, halkın taleplerinin meşru olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yerine Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın 45 gün boyunca görev yapacağını ifade etti.
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