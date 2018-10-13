Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Brunson açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaptırım ve tehditler çözmez yargı çözer demiştik. ABD vatandaşları dokunulmaz değildir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Londra'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BRUNSON'IN SERBEST BIRAKILMASI
Yaptırım ve tehditler çözmez, yargı çözer demiştik. ABD vatandaşları dokunulmaz değildir.
KAYIP SUUDİ GAZETECİ
Bu konu tüm gündeminde. Herkes bu konunun aydınlığa kavuşmasını istiyor. Ekibin başkonsolosluğa girmesi için iş birliği olmalı. Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor. Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var.
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