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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
05.04.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Brexit ile ilgili yeni gelişme

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Son dakika... Brexit ile ilgili yeni gelişme

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini talep etti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a  mektup gönderen May, hükümetinin parlamentoda daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını ana muhalefet partisi ile uzlaşarak geçirmeye gayret ettiğini bildirdi.     

Ancak bu sürecin uzayabileceğini ve İngiltere'nin 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine de katılmak zorunda kalabileceğini belirten May, hükümetinin buna yönelik hazırlıklar da yaptığını kaydetti.     

İngiltere'nin bu süreci tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken May, "İngiltere bu sürecin 30 Haziran 2019’da sona ermesini teklif ediyor. Taraflar onay süreçlerini daha önce tamamlarsa, hükümet bu süreci daha erken bitirmeyi öneriyor." ifadelerini kullandı.     

May, süreci Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce bitirmeyi amaçladığının da altını çizdi.     

BREXİT SÜRECİ     

AB ile vardığı Brexit anlaşmasına Avam Kamarasının onayını alamayan İngiltere, normal takvime göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i 12 Nisan'a erteleme konusunda AB ile uzlaşmıştı.     

İngiltere'nin erteleme talebi, 10 Nisan'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak.     

Başbakan May, Brexit anlaşmasına destek alabilmek için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile müzakereye devam ediyor.      

Öte yandan bir grup milletvekilinin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı önceki Avam Kamarasında bir oy farkla onaylanmıştı. Tasarının Lordlar Kamarasının da desteğini alması durumunda May, Corbyn ile müzakere nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayıramayacak.        

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