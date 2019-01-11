Son dakika... Bolton'dan önemli açıklamalar
Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Radyo programına açıklamalarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD ile Türkiye arasındaki askeri görüşmelerin önümüzdeki hafta da süreceğini söyledi.
John Bolton, 'Türkiye ve Suriye ile durumun kötüleşmesine izin vermememiz oldukça önemli' ifadelerini kullandı.
Bolton, görüşmelerden iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar alınmasını umduğunu da ifade etti.
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