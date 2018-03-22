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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriDünya Son dakika: Beyaz Saray ve İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama
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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
22.03.2018 - 21:13, Son Güncelleme:

Son dakika: Beyaz Saray ve İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Son dakika: Beyaz Saray ve İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Beyaz Saray, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşme konusunda açıklama yaptı. Beyaz Saray, işbirliği güçlendirilecek, görüşmede bölgesel konular ele alındı dedi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan İbrahim Kalın da "Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edildi." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: TRUMP İLE ERDOĞAN KARŞILIKLI KAYGILARIN GİDERİLMESİNİ TAAHHÜT ETTİ

Beyaz Saray’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Beyaz Saray’ın iki cümlelik açıklamasında şöyle denildi:

‘Başkan Donald Trump, NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak iki ülke arasındaki güçlü ilişkinin önemini teyit etmek ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. İki lider ortak stratejik sorunlara ilişkin işbirliğini kuvvetlendirecek çabaları sürdürmeyi ve iki ülkenin de ilişkileri etkileyen kaygılarını gidermeyi taahhüt ettiler.’

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi konularında mutabık kaldı.

Son olarak 24 Ocak’ta Zeytin Dalı Harekatının başlamasından 4 gün sonra görüşen Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü. İki lider arasında akşam saatlerinde gerçekleşen kritik görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım’ı Beştepe’de kabul ettiği saatlere denk gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığını belirterek şunları kaydetti:

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam (dün) bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır.” Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA

 

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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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