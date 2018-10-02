Son dakika: Baltık Denizi'ndeki feribotta patlama
İçerisinde 335 kişinin olduğu Baltık Denizi'ndeki feribotta patlama oldu. Rusya ve Litvanya'dan kurtarma ekipleri operasyon başlattı.
Baltık Denizi'nde 335 kişiyi taşıyan bir feribotta meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Rus sahil güvenlik ekiplerinin olaya müdahale ettiği belirtildi.
Litvanya da feribota yardım için bir helikopter gönderdiklerini açıkladı.
Litvanya ordusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, feribotun makine dairesinde meydana gelen bir patlamanın ardından yangının başladığı belirtildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, GEMİ YARDIM BEKLİYOR
Gelen ön bilgilere göre feribottaki yangın söndürüldü. Yaralı olmadığı açıklandı.
Rusya'da yetkililerin verdiği bilgilere göre gemideki yolcuların hepsi gemideki toplanma yerlerine tahliye edildi. Yolcuların mürettebatın kontrolünde olduğu belirtildi.
Ancak geminin hala yardım beklediği ifade ediliyor.
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