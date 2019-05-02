Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
GeriDünya Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA/hurriyet.com.tr/Dış Haberler
02.05.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın haziranda Normandiya çıkarmasının yıl dönümü için Avrupa'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Hemen onun arkasından gelip gelmemeyi gözden geçiriyordu ama geçerken uğramak yerine belki bir ay sonra daha geniş kapsamda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylüyorlar. Kesin tarih henüz belli değil." dedi.

Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi ziyareti hakkında bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini, Beyaz Saray'da da ziyaret ettiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, iki ülkenin her konuda hemfikir olmadığını ancak iki başkanın sık sık telefonda görüştüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Bu telefon görüşmelerinin son derece pozitif olduğunu söylemek isterim. Bu pozitif ortamda bugüne kadar anlaşamadığımız konuları da gayet samimi bir şekilde ele alıyorlar. Daha sonra bizlere talimat veriyorlar, biz bunun takibini yapıyoruz. Son telefon görüşmesi de bu pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Trump'ı yine ülkemize davet etti."

Trump'ın haziranda Normandiya çıkarmasının yıl dönümü vesilesiyle İngiltere ve Fransa’ya gideceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hemen onun arkasından gelip gelmemeyi gözden geçiriyordu ama geçerken uğramak yerine belki bir ay sonra daha geniş kapsamda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylüyorlar. Kesin tarih henüz belli değil. Önümüzdeki süreçte net tarih belirlenir. Bu görüşmelerde tabii ki YPG/PYD konusundan tutun da FETÖ konusuna kadar, S-400'den F-35'e kadar gündemde olan tüm konular değerlendirilir. İki ülke arasında sorun olduğu izlenimi oluşturan, ki sorun olduğu da bir gerçektir, anlaşamadığımız noktalar var ama ikili ticaret hacminin 75 milyar dolara ulaştırılması, bunun için de vergilerin kaldırılması, serbest ticaret anlaşması imzalanmasına kadar birçok olumlu gündem maddeleri de var."

"VENEZUELA'DA ZORLAMA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ KAOS OLUR"

Çavuşoğlu, Venezuela'daki olaylarla ilgili soruyu yanıtlarken de san gelişmelerin sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı endişelendirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Venezuela yönetimiyle diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler bile, bölgedeki ülkeler bile Venezuela'da herhangi bir askeri müdahaleyi desteklemiyor, tam tersi böyle bir müdahalenin karşısında olduklarını söylüyorlar. Dışarıdan bir müdahale veya askeri bir müdahale Venezuela halkının kanını dökecektir. Tüm ülkelerde aynı görüş hakim. Hal böyleyken dışarıdan zorlamayla bir yönetim değişikliği Venezuela'yı ancak kaosa sürükler, hatta bir sivil (iç) savaşa sürükleyebilir. Bu sadece Venezuela için değil, bölge için bir felaket olacaktır."

Türkiye'nin prensip olarak darbelere, askeri ve dış müdahalelere karşı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Venezuela'daki sorunun diyalog yoluyla çözülebileceğini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun diyaloğa açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunu Latin Amerika ülkeleri ve ABD'li muhataplarına söylediklerini aktardı.

Çavuşoğlu, "Venezuela'daki sorun iş birliği yoluyla çözülebilir." diye konuştu.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

ABD'nin Suriye'den çekilmesi ya da asker sayısının azaltılması ve güvenli bölge dahil tüm bu konuları ele alan bir görev gücümüz var. Tamamen her konuda mutabık değiliz. Yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz, mesafe katettiğimizi söyleyebilirim.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

INSTEX benzeri bir mekanizmayı nasıl kurarız bunu düşünüyoruz. Ürün takası ile ilgili bazı konuları Cevad Zarif ile ele aldık. Bizim için ithal ettiğimiz petrolün kaynağını çeşitlendirmek kısa sürede mümkün görünmüyor. Irak petrolü için rafinerilerimizin uygun olduğunu söylemiştik fakat Kerkük'ten gelen Ceyhan boru hattının zarar gördüğünü söylemiştik. Bunun tamir edilmesi gerekiyor. Bizim üçüncü başka ülkeden petrol aldığımızda da rafinerilerimizin de teknolojisini yenilemek gerekiyor. Bu da rafinerilerin kapalı kalması demektir, bunun da bir maliyeti var. ABD'nin tek taraflı aldığı karar herkesi olumsuz etkiliyor. Amerika bu kararı gözden geçirmek durumundadır.

SUDAN VE LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Gerek Sudan gerek Libya'daki gelişmelerden rahatsızlık duyduğumuzu söylemiştik. Bu yalnızca herhangi bir ülkenin oraya müdahale etmesi değili Sudan ve Libya halkının bu çatışmalardan zarar görmesi gerekiyor. Sudan .ok ciddi zenginlikleri ve kaynakları olan bir ülke. Bu zenginlikleri iyi değerlendirmediğini görüyoruz. Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Libya da ise tam konferansların başladığı bir dönemde Hafter'in saldırıya geçmesi ve Trablus'a saldırması bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir. Biz herhangi bir tarafı desteklemiyoruz. Bazıları Hafter'in terörle mücadele ettiğini söylüyor fakat terör örgütleri ulusal mutabakat hükümetine saldırıyor. Burada terör örgütleri herkesin düşmanıdır. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

AB'den ABD'nin Küba kararına tepki

Darbe teşebbüsünün arkasındaki ismi açıkladı

"Avusturya’da terör örgütü PKK’nın yeri yok"