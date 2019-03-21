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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
21.03.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert FETÖ mesajı

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert FETÖ mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşına Yunanistan'a kaçan terör örgütü FETÖ mensupları için "Bu kişiler askeri kıyafet ve askeri helikopterle Yunanistan'a kaçmıştır. Helikopter Türkiye'ye gönderildi ama bu şahıslar Yunanistan'da kaldı. Siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi ve askeri kıyafetlerle Yunanistan'a kaçtı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır. Güven arttırıcı adım için askerlerimiz ve savunma bakanlarımız bir araya gelmeli. Türkiye kıta sahanlığındaki haklarını koruyacaktır. KKTC'nin haklarını garantör olarak muhafaza etme hakkı vardır. Bu uluslararası anlaşmalardan doğan bir yetkidir. Bugüne garanti konusu çağ dışı değildir. Tek taraflı sondaj çalışmalarını görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin garantörlüğü önemlidir. KKTC ile devam eden müzakerelerde ve şimdi gördük ki Türk tarafıyla yetkileri paylaşmak istemeyen bir Rum tarafı var.

Crans-Montana'da bıraktığımız yerden devam etmemiz söz konusu olamaz. 

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz.

TÜRK AZINLIKLAR

İnsan hakları mahkemesinin 10 yıldır uygulanmayan 3 kararı var. Buradaki insanlara Türk bile diyemiyorsak kararları nasıl uygulayacağız? Yunanistan'da okullar kapatılırken biz 3-4 öğrenciye bile okulları açıyoruz.

YUNANİSTAN'A KAÇAN FETÖCÜ ASKERLER

Yunanistan'daki şahısların durumunu görüştük. Bu konudaki görüşlerimizi her seferinde dile getiriyoruz. Bu sorunun çözülememesi sebebiyle son zamanlarda gördük ki Yunanistan'a kaçışların arttığını görüyoruz. Nasıl olsa Yunanistan vermeyecek anlayışıyla bazı FETÖ mensuplarının kaçtığını ve kaçmaya teşebbüs ederken yakalandığını biliyorsunuz.

Bu kişiler askeri kıyafet ve askeri helikopterle Yunanistan'a kaçmıştır. Helikopter Türkiye'ye gönderildi ama bu şahıslar Yunanistan'da kaldı. Darbeden çok çekmiş bir Yunanistan'ın hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı, siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi ve askeri kıyafetlerle Yunanistan'a kaçtı.

AB İLE ÜYELİK MÜZAKERELERİ

Yunanistan her zaman Türkiye'ye desteğini göstermiştir. AP'nin aldığı karar bağlayıcı değildir. Maalesef Avrupa Parlamentosu giderek sayısı artan ırkçı ve radikal milletvekilleri yüzünden artık Avrupa'nın ortak değerlerini savunacak bir platformdan uzaklaşmıştır.  

YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLER

Güven arttırıcı önlemler konusunda 12 Nisan'da Yunanistan'la görüşmeler yapacağız. Sorunlarımız var, sorunları çözecek kapasitemiz de var. Yeter ki iradeyi devam ettirelim. Akdeniz'de her türlü iş birliğine hazırız. O bölgedeki doğal gaz ve enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa ve uluslararası piyasalara ulaşması konusunda iş birliğine hazırız ama herkesin, Kıbrıs halkının da dahil hakları garanti altına alınması gerekiyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un açıklamalarından satır başları;

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu çerçevede Kıbrıs'ın haklarını destekliyoruz çünkü Kıbrıs, kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) var olan hidrokarbon kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir ancak şu da bir gerçek ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de mevcut hakları var. Uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hakları var ve biz bunların farkındayız.

Biz gerginliğin azaltılmasından bahsedersek sorunların hasır altı edilmesinden bahsetmiyoruz. Samimiyetle görüşmek ve tartışmak durumundayız. Bunu Mevlüt beyle yapıyoruz. Konulara siyaset çerçevesinde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Garantiler konusunda fikir ayrılığımız var. Karşı tarafa garantiler çerçevesinde tanınan hak yok. Biz Kıbrıs Rum Kesimi'nin haklarını savunmak durumundayız. 

YUNANİSTAN'A KAÇAN FETÖCÜ ASKERLER

Yunanistan darbeci ve teröristleri kesinlikle ayırmaz ancak kim darbeci kim terörist bunun kararının adalet veriyor. 8 kişi konusuna baktığımızda bu konu hakkında yargı bir karar vardı. Yunanistan hükümeti olarak bu konuya müdahale etmede anayasal hakka sahip değiliz. Türk tarafına bizim yapabileceğimiz bir şey varsa iş birliğine hazırız dedik. 2008-2017 arasında Türkiye'den Yunanistan'a yönelik kaçış oranında yüzde 30'a yakın artış olduğunu biliyoruz. Organize suçlar ve terörizmle mücadele konusunda iş birliği yapabiliriz.

Yunanistan'da herhangi bir kişi sığınma talebinde bulunduktan sonra konu yargıya taşınır. Bu insanlar yargıya gittikten sonra hükümet olarak herhangi bir şey yapmamız mümkün değildir.

KIBRIS SORUNU

Biz tek bir Kıbrıs istiyoruz ve buna adada yaşayan halk karar verecektir. Adada zenginliklerden bahsettiğim zaman iki halkın da sahip olduğu zenginliklerden bahsediyorum.

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos görüştü.
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