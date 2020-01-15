Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Libya açıklaması

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



(Libya ile Akdeniz Mutabakatı) Herkesle böyle anlaşmalar imzalamaya hazırız.



Bazı Avrupalı ülkelerin taraf tutmakta olduğunu görüyoruz. Bu doğru değildir. Bir çözüm arayışı gerekiyor.



Bölgemizde epeyce sorun vardır. Dengeli bir politika arayışında olmamız gerekiyor. İlişkilerimiz olabildiğinde olumlu yönde ilerletme çabasındayız.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Harekat başlayınca 2 süper güçle masaya oturduk.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'de sondaj çalışmasına başladığımızda dengeler değişti.

En uzun sınır bizim, bizsiz bir anlaşma olamaz.



İDLİB AÇIKLAMASI



(İdlib'de) Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu rejime yönelik bir tehdit değil

