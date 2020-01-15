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Haber Giriş: 15.01.2020 - 14:32,Son Güncelleme:/

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Libya açıklaması

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'daki ateşkes süreci ve Doğu Akdeniz gerilimi hakkında hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğl,: "(Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Siyasi süreci değil, askeri çözüm istiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Libya ile Akdeniz Mutabakatı) Herkesle böyle anlaşmalar imzalamaya hazırız.

Bazı Avrupalı ülkelerin taraf tutmakta olduğunu görüyoruz. Bu doğru değildir. Bir çözüm arayışı gerekiyor.

Bölgemizde epeyce sorun vardır. Dengeli bir politika arayışında olmamız gerekiyor. İlişkilerimiz olabildiğinde olumlu yönde ilerletme çabasındayız.

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