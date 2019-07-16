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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
16.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye yaptırım tepkisi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'yi hedef alan yaptırım kararı için, "Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok. Bizi etkileyecek şeyler değil." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'da açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

S-400

Biz bu tür konuların ABD gibi ülkelerle sorun yaratmasını istemiyoruz. ABD'li olan NATO genel sekreterinin açıklaması ortada. Her müttefik kendi savunması için sistemleri istediği yerden alır. S-400 sistemleri NATO sistemlerine F-35 dahil tehdit oluşturmuyor. Savunma ihtiyacı olduğu zaman kullanılacak bir sistemdir. Testin süreci de başlamıştır. Tamamlayınca kadar da devam edecektir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
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AB'NİN TÜRKİYE KARARI

Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok .Bizi etkileyecek şeyler değil. Sivil havacılık görüşmeleri zaten Rum kesiminin girişimleriyle durulmuştu. AB her zaman merkez bankasına müdahaleyi eleştirir şimdi kendi bankalarına talimat veriyor. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar. Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor. AB 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelmedikleri için pişman olduklarını söylüyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye'ye yönelik bir karar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Orada 3 gemimiz var, dördüncü gemimizi de Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz. Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almadıkları sürece biz oradaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Rum kesimi de AB'yi arkasına almasın Türk tarafıyla masaya otursun.

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