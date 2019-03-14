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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.03.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor. Kasım'da uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yönetimi ve bazı muvazzaf subaylarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Sıhhiye Orduevi'ndeki yemekte konuşan Bakan Akar, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine ilişkin Türkiye'nin pozisyonunun çok açık olduğunu belirtti. Türkiye’nin çok ciddi füze ve hava tehdit ve tehlikesi altında olduğunu bildiren Akar, şunları söyledi:

"İsim söylemeye gerek yok, hava tehdidi ve tehlikeleri bütün etrafımızdaki ülkelerden geliyor. Bunu ortaya koyduk. Bunun çaresini bulmak lazım. 2011'den sonra bu konu aciliyet kesbetti. Bunun üzerine NATO'ya müracaat ettik. NATO ABD, Almanya ve Hollanda'dan birer patriot bataryasını görevlendirdi. İncirlik, Gaziantep, Kahramanmaraş'a geldiler. Takriben 1,5 yıl kadar görev yaptılar ve daha sonra ‘biz ayrılacağız’ dediler. Dolayısıyla bizim bu şekilde geçici birtakım önlemlerle bekamızı sürdüremeyeceğimizi, dolayısıyla bunu edinmemiz gerektiğini aklı olan herkes gördü. Bu esasen 90’lı yılların sonundan itibaren hava, füze savunmamızın nasıl olacağı meselesi TSK ve Türkiye’nin problemiydi. Bununla ilgili birçok çalışma zaten yapıldı. 2011 bunu biraz daha hızlandırdı. Bunun üzerine mevcut arayışlarımız daha sistematik hale getirildi. Kriterler belirlendi, görüşmeler başladı."
"Bu konudaki kriterlerimiz..."

Bu konudaki çalışmaları anımsatan Akar, şöyle konuştu:

"Bu konudaki kriterler nedir? Kriterlerimizin birincisi ‘yeteri kadar pazar olduk, bundan sonra olmayacağız’ diyoruz. Herhangi bir silahı, aracı aldığımızda bunun teknolojisini, üretimini, bunun ihracını, modernizasyonunu istiyoruz. Bu konuda konuşmalar, görüşmeler vs... Belirlenen kriterlere en uygun cevabı veren Rusya ile anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı ve bu gerçekleşti. Hala bu durumda iken ABD dahil NATO’daki müttefiklerimize hava savunma sistemleri tedariki için talep mektupları yazdık. ABD tarafından 17 ay sonra cevap verildi. Dolayısıyla bizim buradaki acil ihtiyacımız görmemezlikten gelinmemeli. Bizim NATO’dan koptuğumuz yok. Biz NATO’ya karşı hangi sorumluluklarımız varsa bunları eksiksiz, aksaksız yerine getiriyoruz."

Ziyareti sırasında ABD’liler tarafından da bunun dile getirildiğini aktaran Akar, "F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerimizi, hem finansal hem de diğer konulardaki taahhütlerimizi aksaksız, eksiksiz en iyi yerine getiren ülkelerden biri olduğumuzu söylediler. Paramızı, ortaklık payımızı ödemişiz, bu arada bize düşen bazı parçaların tasarlanması, imali var bunları, eksiksiz yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

F-35 savaş uçağı projesine yönelik yapılan bazı açıklamaları da anımsatan Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor. Kasım'da bu uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı." dedi.

"TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER"

Türkiye’nin çevresinde askeri ve siyasi anlamda ciddi hassasiyetin, kritik durumların olduğuna dikkati çeken Akar, bunları yakından takip edildiğini belirtti.

"Bu konuda bizim hata yapmamamız lazım." diyen Akar, muhtemel her türlü gelişmeye karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine işaret eden Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada sabırla, dirayetle kişilik ve kimliğimizle ilerlemeye devam ediyoruz. Orada da planlarımız, programlarımız hazır. Bu işin olabildiğince görüşerek, konuşarak NATO ile diğer müttefiklerimizle iş birliği halinde çözmeye çalışıyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da aynı şey geçerliydi. Onların farklı yaklaşımı üzerine biz gereğini yaptık. Dolayısıyla bu konuda da biz hazırlıklarımızı yaptık. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak, kollamak için ne lazımsa onları da yeri ve zamanı geldiğinde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim buradaki hedefimiz sadece ve sadece teröristler. Onun dışında bizim oradaki kökü, kökeni ne olursa olsun halkla bir sorunumuzun olmadığını her zaman söylüyoruz."

Fırat'ın batısındaki terör hedeflerinin temizlendiğinin altını çizen Hulusi Akar, şöyle devam etti:

"Doğusundan ise bize roket, havan atıyorlar. Hafif silah atıyorlar. El yapımı patlayıcıları kullanıyorlar, 30-40 kilometre mesafeden model uçakları kullanarak bizim karakollarımıza, insanımıza bunlarla saldırıyorlar. Bu risk ve tehdit altında hiçbir ülke yaşayamaz ve bunu hiçbir ülke kabul etmez. Bu teröristlerin 30-40 kilometre güneye gitmesi, silahlarının toplanması ve bu güven altına alınacak bölgede TSK’nin bulunmasının gerektiğini belirtiyoruz. Bu şekliyle orası güvenli bölge haline dönüşecek. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine Türkiye'den 315 bin kişi geldi, güvenli olduğu için oralarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz evlerine döndü. Burada da aynı şekilde yüz binlerce bir dönüş yapabilecek rakamdan bahsediliyor. Bizim amacımız hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak. Bu nasıl olacak? Olacak, bunun başka çaresi yok diye muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz."
İdlib'deki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öncülüğünde Soçi'de imzalanan mutabakatla İdlib'de büyük bir insanlık dramının önlendiğini vurgulayan Bakan Akar, "Bunun devamı için Rusya ile temaslarımız sürüyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile 3-4 Mart’ta yeni bir metnin imzalandığını anımsatan Akar, "Bu metin buradaki işlerimizi biraz daha belirgin hale getirdi. Devriyelerin önü açıldı. Müşterek bir koordinasyon merkezi üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

AKAR VE KOMUTANLAR YAYA GEÇİDİNDE

Bakan Akar ve komutanlar yemeğin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki astsubay misafirhanesi ile uzman erbaşlar için yapımı süren orduevindeki çalışmaları inceledi. Akar ve komutanların caddeden geçişi sırasında polisler araç trafiğini kesmek istedi. Bakan Akar buna karşı çıkarak yeşil ışığın yanmasını bekleyeceğini belirtti. Akar ve komutanları Kızılay'da gören vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, Akar uzman erbaşlar için yapımı süren orduevindeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, astsubay misafirhanesinde ise emekli astsubaylarla sohbet etti.

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