Son dakika... Bakan Akar Fransız mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Fransız mevkidaşı telefonda görüştü.
Başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.https://t.co/o4WLqkW8tj#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/Xl0QZvypy7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Temmuz 2019
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