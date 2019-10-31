Son dakika! Bağdadi böyle vuruldu... İşte o anlar

Amerika Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) pazar günü öldüğü açıklanan DEAŞ terör örgütü lideri Bağdadi'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini yayınladı.

Amerikan Merkez Kuvvetleri'nden General Frak McKenzie operasyonun görüntüleri basına servis edilirken açıklamalarda bulundu.

Operasyon sırasında Bağdadi dahil 4'ü kadın 2'si erkek olmak üzere toplam 6 DEAŞ mensubunun İdlib'in kuzeyindeki evde öldürüldüğünü belirten McKenzie, Bağdadi ile birlikte iki çocuğun da öldüğünü ifade etti.

McKenzie, operasyonda 11 çocuk ile 2 yetişkinin de ayrıca sağ ele geçirildiğini belirtti.

ABD'li komutan operasyona ilişkin 25 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'a brifing verdiklerini ve saldırı ile ilgili onay aldıklarını kaydetti.

"ORADA BAŞKA DEAŞ UNSURU YOK"

Operasyondan sonra saldırı bölgesine başka DEAŞ unsurlarının gelip gelmediğine ilişkin bir soruya McKenzie, "O alanda başka DEAŞ unsurları yok, bu konuda eminiz. Orada bir süredir saklanıyordu. Orada başka gruplar vardı. Muhtemelen Bağdadi'nin orada olduğundan haberleri yoktu. Helikopterlerin indiğini görünce o tarafa doğru yöneldiler. Ona destek olmak üzere değil de orada olup bitenleri görmek için geliyorlardı ve dolayısıyla Türk mü, Rus mu ya da Amerikan askeri operasyonu mu olup olmadığını bilmiyorlardı." yanıtını verdi.

McKenzie, operasyon sırasında bölgeye yaklaşan başka gruplara ait olduğu düşünülen bir aracın imha edildiğini anlattı.

"SALDIRIYI GECİKTİRDİ Mİ?"

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatının DEAŞ elebaşına yönelik operasyon planını geciktirip geciktirmediğine ilişkin bir soruya da yanıtlayan McKenzie, "Kesinlikle hayır. Biz zamanlamayı hava koşulları, kesinlik, açık veriler gibi birçok faktöre göre belirledik. Oradaki üsleri kullanmak daha uygundu ancak ABD ordusu dünyanın herhangi bir yerine, en uzak noktalara bile kendi işini halledecek kabiliyettedir. Dolayısıyla bu (Barış Pınarı Harekatı) belirleyici bir faktör değildi. Genel anlamda istihbarat, diğer durumlar ve faktörlerle birlikte düşündüğümüzde tam zamanı olduğundan dolayı vurduk." diye konuştu.

TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin Barisha köyüne düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınlayabileceklerini söylemişti.

Pentagon ABD'nin 8 helikopterle yaptığı operasyonun görüntülerini yayınladı.