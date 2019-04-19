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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Reuters - AA - Fotoğraflar: TRT HABER
19.04.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Son dakika... BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

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Son dakika... BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen iki şüpheli, "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ten gelen bilgiye göre gözaltına alınan istihbaratçılardan birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor. İstihbarat elemanlarının Pazartesi günü İstanbul’da yakalandıkları bildirildi.

Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, yakalananlardan birinin Ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olarak Türkiye'ye gelip gelmediğinin incelendiğini ifade etti.

Şüphelinin Kaşıkçı öldürüldükten birkaç gün sonra Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

Son dakika... BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Yetkili, gözaltına alınan 2 kişiden birini, hakkında sağlam deliller elde etmek için 6 ay süreyle izlediklerini ve Pazartesi günü 2 kişiyi de gözaltına aldıklarını ifade etti.

Yakalanan istihbaratçıların BAE istihbarat teşkilatı adına Türkiye'deki Arap vatandaşları hakkında casusluk yaptıklarını, sürgündeki Arap siyasetçiler ve öğrenciler hakkında istihbarat topladıklarını itiraf ettiler.

Son dakika... BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.     

Soruşturmayı yürüten savcılık, iki şüpheliyi "siyasi ve askeri casusluk" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.     

2 istihbaratçı akşam saatlerinde tutuklandı.

Son dakika... BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "YARGIDA DEVAM EDİYOR"     

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddia edilen iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Yargıda devam ediyor." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Trabzon Günleri etkinliğine katılan Bakan Soylu, girişte gazetecilerin BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili sorusuna, "Yargıda devam ediyor." karşılığını verdi.     

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Son 24 saatte ne oldu? (19.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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