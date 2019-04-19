Son dakika... BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen iki şüpheli, "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ten gelen bilgiye göre gözaltına alınan istihbaratçılardan birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor. İstihbarat elemanlarının Pazartesi günü İstanbul’da yakalandıkları bildirildi.
Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, yakalananlardan birinin Ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olarak Türkiye'ye gelip gelmediğinin incelendiğini ifade etti.
Şüphelinin Kaşıkçı öldürüldükten birkaç gün sonra Türkiye'ye geldiği ifade edildi.
Yetkili, gözaltına alınan 2 kişiden birini, hakkında sağlam deliller elde etmek için 6 ay süreyle izlediklerini ve Pazartesi günü 2 kişiyi de gözaltına aldıklarını ifade etti.
Yakalanan istihbaratçıların BAE istihbarat teşkilatı adına Türkiye'deki Arap vatandaşları hakkında casusluk yaptıklarını, sürgündeki Arap siyasetçiler ve öğrenciler hakkında istihbarat topladıklarını itiraf ettiler.
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, iki şüpheliyi "siyasi ve askeri casusluk" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
2 istihbaratçı akşam saatlerinde tutuklandı.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "YARGIDA DEVAM EDİYOR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddia edilen iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Yargıda devam ediyor." dedi.
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Trabzon Günleri etkinliğine katılan Bakan Soylu, girişte gazetecilerin BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili sorusuna, "Yargıda devam ediyor." karşılığını verdi.
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