Son dakika... Afganistan'daki saldırının faili öldürüldü
Afganistan'da geçtiğimiz günlerde ülkenin doğusunda düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısının planlayıcısı öldürüldü.
Afgan hükümet yetkilileri, Afganistan'da bir askeri üsse 21 Ocak Pazartesi günü Taliban tarafından gerçekleştirilen saldırının planlayıcısının öldürüldüğünü duyurdu. Saldırı sebebiyle önce 126 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği açıklanmış rakam daha sonra 65 olarak duyurulmuştu.
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