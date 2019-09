Son dakika... Afganistan'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD ve Türkiye Büyükelçiliği binalarının da bulunduğu bölgenin yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Kabil Emniyet Müdürü sözcüsü patlamanın 9. polis bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. Patlama sebebiyle ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ambulances were seen at the blast scene in #Kabul's Shash Darak area, taking the wounded to hospitals. #Afghanistan pic.twitter.com/3Koh8JwDcR