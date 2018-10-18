Son dakika.. Afganistan valilik binasında silah sesleri
Afganistan'ın Kandahar Valilik Yerleşkesi'nde, üst düzey bir ABD'li komutanla gerçekleştirilen bir toplantının ardından silah sesleri duyuldu.
Afganistan'ın güneyinde yer alan Kandahar bölgesindeki valilik yerleşkesinde silah sesleri duyuldu.
Silah seslerinin duyulduğu yerleşkenin yakınlarında ABD'li üst düzey general Scott Miller'ın toplantı yaptığı belirtildi.
Valinin koruması tarafından açılan ateş sonucu Razeq sırtından vurularak hayatını kaybetti. Vali ve Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü'nün bölge şefi yaralandı.
NATO, General Miller'ın yara almadan kurtulduğu fakat saldırıda ABD'li iki askerin yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
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