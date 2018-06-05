Son dakika! ABD'li yetkiliden çok kritik Menbiç açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ve alınan kararların ardından bugün ABD'li üst düzey bir yetkiliden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.
ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Türk cephesinin yaptığı açıklamayı teyit etti. Üst düzey yetkilinin Pompeo ve Çavuşoğlu'nun üzerinde mutabık kaldığı yol haritasının terör örgütü YPG'nin bölgeden çekilmesini ve bölgede yerel yönetim oluşturulmasını içerdiğini söyledi.
AP'nin haberine göre, isminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD'li bir yetkili, ABD ve Türkiye'nin uzlaştığı planın uygulanmasının 'sahadaki olaylara' dayanan bir zamanlama için gerçekleşeceğini belirtti.
ABD'li yetkilinin, "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" şeklinde konuştuğu ifade edildi.
ÇAVUŞOĞLU DETAYLARI DUYURMUŞTU
Bugün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesine ilişkin konuşan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söylemişti:
"Onayladığımız yol haritasının birinci aşamasında, ekiplerimiz uzmanlarımız bir hazırlık çalışması yapacak iki taraftan da. İstihbarattan, Genelkurmay’dan ve Milli Savunma Bakanlığı’mızdan arkadaşlarımız, muhataplarıyla bir hazırlık toplantısı ve daha sonra uygulama safhasına geçeceğiz. Bu süreç içinde üçüncü aşamayı söylüyorum, birlikte buraların kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz. Ve bu şekilde Münbiç’i istikrara kavuşturmuş olacağız. Münbiç modelini Münbiç tamamlandıktan sonra diğer alanlara da taşıyacağız. YPG’nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var.
Umarım bunu uygularız, iki tarafta da kararlılık var. Bildiğiniz gibi 2016 yılında ABD’nin o dönemdeki yönetimi ve başkanı Obama, bize defalarca YPG’nin Münbiç operasyonunun hemen ardından bu şehirden çekileceğini söylemişti. Bu söz tutulmadı. YPG’ye destekleri arttı, silah desteği de verdiler. YPG işgal ettiği alanları genişletti ve Suriye topraklarının yüzde 25’ini ele geçirdi.
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