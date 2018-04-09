Son dakika... ABD'den Suriye'ye askeri operasyon sinyali
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.
'Askeri müdahaleye meyilli' görüşleriyle tanınan James Mattis, Esad rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanmasının ardından verilecek tepkilere ilişkin soruya, "Şu an için hiçbir ihtimali dışlamıyorum" yorumunda bulundu.
Öte yandan, AFP'nin haberine göre, İsrail'in rejime ait T-4 hava üssüne düzenlediği belirtilen füze saldırısında, 3 İranlının hayatını kaybetti.
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