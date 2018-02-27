Son dakika: ABD'den flaş Türkiye ve Afrin açıklaması

Suriye’deki gelişmeleri de değerlendiren Votel’e kongre üyelerinden Türkiye konusunda pek çok soru geldi. Votel, Afrin eksenindeki bazı sorulara kapalı oturumda yanıt vermeyi tercih ettiğini söyledi.

Votel'e sorulan sorular ve Votel'in yanıtları şöyle:

Ankara’daki NATO müttefiklerimize Suriye’de YPG’ye ve diğer unsurlara verdiğimiz destek konusunda verdiğimiz mesaj nedir?

Onlara benim verdiğim mesaj şu; Kürt ortaklarımızın da içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri Suriye’de DEAŞ’a karşı en etkili güç oldu. Bu savaşı tamamlamak için onlara ihtiyacımız var. Prensipte teslim etmemiz gereken şeylerin birincisi bu. Öte yandan onların (Türklerin) kaygılarını da dikkate almak zorundayız. Dolayısıyla da bu süreçte yaptıklarımız konusunda Türklere karşı olabildiğince açık ve şeffaf olmaya devam etmeye çabalayacağız.

Türkiye hâlâ PKK ile Suriye’de desteklediğimiz unsurlar (YPG) arasında bir ayrım yapmıyor mu?

Hayır onlar böyle bir ayrım yapmıyor. Gerilimin sebebi de bu.

Türkiye’nin Afrin’de ABD’nin ortaklarını hedef alan operasyonları Suriye’deki stratejimizi nasıl etkileyecek?

Bu soruya ilişkin değerlendirmelerimin bir kısmını kapalı oturuma bırakmak isterim. Ancak biz uzun zamandır PKK’dan kaynaklı önemli kaygıları olduğunu kabul ediyoruz. Tabii bizim kaygımız ise Afrin’deki bu faaliyetin dikkati DEAŞ’a karşı mücadelede dikkati başka yöne çekmesi.

DEAŞ’a karşı mücadelenin Erdoğan-Putin ittifakından etkilenmemesi için ne yapılması gerekiyor?

Ben bu sorunların kalbinde Rusya’yı görüyorum. Rusya hem yangını çıkartıyor hem de itfaiyeciliğe soyunuyor. Önce sorunları çıkartıyor sonra da onları kendi lehine çözmeye çalışıyor. Bunu yaparken de tüm tarafları manipüle ediyor. Rusya’nın eylemlerinden sorumlu tutulması ve üzerinde baskı uygulanması için gerekiyor.

Bu baskının NATO müttefiklerimizden mi gelmesi gerekiyor?

Pek çok farklı güçten gelebilir.

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