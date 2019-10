Son dakika... ABD'de bara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD polisinden yapılan açıklamada ülkenin Missouri eyaletinde yer alan Kansas kentinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırganın henüz yakalanamadığı bildirildi.

9 people were shot at a local bar in KCK. Four are dead, five were sent to the hospital. Police are waiting for a search warrant to get inside. @41actionnews @AFGutierrez pic.twitter.com/vU0fY33gnt