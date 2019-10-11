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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD, Suudi Arabistan'a 3000 asker gönderiyor

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Son dakika... ABD, Suudi Arabistan'a 3000 asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan’a ek 3 bin asker yerleştirme kararı alındığını doğruladı. Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı "İran tehdidine" işaret ederek, Suudi Arabistan’a yeni hava unsurları, Patriot bataryaları ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi göndereceğini de duyurdu.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan yazılı açıklamada, "bölgesel risklere" ve "İran tehdidine" dikkat çekildi.

Hoffman, açıklamasında, “Bakan (Mark) Esper, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) talebi üzerine Suudi Arabistan'a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderilmesine onay verdi.” ifadelerini kullandı.

"ASKER SAYISI 3 BİNE TEKABÜL EDİYOR"

Esper’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı bu konuda bilgilendirdiğini ifade eden Hoffman, “Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ayki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor.” bilgisini paylaştı.

Mayıs ayından bu yana CENTCOM bölgesindeki asker sayısının 14 bin civarına artırıldığına dikkat çeken Hoffman, “ABD’nin İran rejimi ile çatışma peşinde olmadığını daha önce de belirttik. Ancak bölgede herhangi bir krize karşılık vermek ve ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini korumak üzere bölgede güçlü bir askeri varlığı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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