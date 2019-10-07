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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
07.10.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD Resulayn ve Tel Abyad'dan çekildi

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Son dakika... ABD Resulayn ve Tel Abyad'dan çekildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktalarını kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı.

ABD'nin Suriye iç savaşına dahli, Eylül 2014'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarıyla başladı. Yükselen DEAŞ tehdidi karşısında ABD, YPG/PKK'yı kara gücü olarak konumlandırdı. Aynı dönemde başlayan hava desteğiyle YPG/PKK, Ocak 2015'te Aynularab'dan (Kobani), Haziran 2015'te Tel Abyad'dan DEAŞ'ı çıkararak buraları işgal etti.

Ankara'nın tüm uyarılarına rağmen ABD ordusu YPG/PKK'nın büyümesine ve yayılmasına tüm imkanlarıyla yardımcı oldu. YPG/PKK, 2015'in sonunda Fırat Nehri'nin batı yakasına geçti.

ABD, bu süreçte Haseke'nin Rümeylan ilçesinde bir hava üssü inşa etti. Nisan 2016'dan itibaren kara yoluyla Irak'tan ve hava yoluyla Rümeylan'a askeri sevkiyatlar başladı. Binlerce ağır silah, zırhlı araç, tanksavar, silah ve mühimmat akışı sayesinde YPG/PKK, iki yıl içinde ülkenin yaklaşık üçte birini işgal etti.

Aynı süre içinde ABD de YPG/PKK'nın işgal alanlarında üsler kurdu.

Haseke, Rakka, Deyziyor, Münbiç ve Tel Abyad bölgelerinde toplam 18 askeri nokta kuran ABD, buralarda 2 bin civarı askeri personel bulunduruyordu.

Ekim 2017'de DEAŞ'ı Rakka ve Deyrizor'un büyük kısmından çıkaran ABD, bu dönemden sonra üs kurma faaliyetine hız verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl Suriye'deki askeri varlığını çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington, bu ülkedeki askeri varlığını sürdürdü.

HAREKETLİ UNSURLAR ÇEKİLİYOR

Öte yandan, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı.

Çekilmeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." sözleriyle doğruladı.

Dün gece saatlerinde Erdoğan ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'DAN ABD'YE "FIRAT'IN DOĞUSU" SUÇLAMASI

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi, sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı.

Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı." ifadeleri kullanıldı.

DEAŞ TEHDİDİ

Öte yandan örgütün ismini kullandığı SDG de bir yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin sözünü tutmadığının vurgulandığı açıklamada, bunun DEAŞ'la mücadeleye "büyük olumsuz" etki yapacağı iddia edildi.

ABD'li yetkililer, DEAŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydediyor. Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.

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