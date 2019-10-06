Son dakika... ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin, sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield şehir dışında olduğundan, Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak büyükelçiliğin, dünkü bir sosyal medya paylaşımını beğenisi hakkında açık ve net izahatta bulunulması istendi.
Maslahatgüzar Hovenier ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal görüştü.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'li maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Yanlışlıkla olduğu söylendi. Daha net şekilde düzeltmelerini söyledik, birazdan açıklamayı yapacaklar. Hem gerekli hem de daha net açıklama talebinde bulunuldu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür dilemişti.
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