Son dakika... ABD askerlerinin de bulunduğu üsse saldırı

El Kaide uzantısı Eş-Şebab örgütü, Kenya'nın Lamu kentinde bulunan ve ülke askerleri ile birlikte ABD askerlerini barındıran bir askeri üsse saldırdı.

Açıklama yapan örgüt, militanlarının gizlice üsse sızıp saldırdığını belirtti. Üs saldırısının "başarıyla" gerçekleştiğini iddia eden örgüt, Kenya ve Amerikan birliklerinin ciddi kayıplar verdiğini öne sürdü.

Kenya ordusu, üssün güvende olduğunu belirterek, saldırı sırasında yakıt tanklarında yangın çıktığını bildirdi. Bir görgü tanığı, üssün üzerinden dumanlar yükseldiğini ifade etti.

ABD Afrika Komutanlığı (Africom), Kenya’daki Manda Körfezi’nde yer alan hava üssüne saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, durumun izlendiğini belirtti. Açıklamada, Eş-Şebab’ın saldırıyı üstlendiği ve gelişmelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.