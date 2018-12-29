Son dakika... ABD askerleri Suriye'deki ilk depoyu boşalttı
ABD ordusu, Suriye'nin Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya gönderilen askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı depolarının ilkini boşalttı.
Depolarda görevli yaklaşık 50 ABD askeri ile Hummer tipi zırhlı araçlar ve tırlar Suriye'den ayrılarak Irak'a geçti.
ABD yönetimi, Suriye'deki askerlerini çekme kararının ardından, bu ülkenin Irak sınırı yakınlarındaki askeri depolarından ilkini boşalttı.
AA'nın Haseke'deki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 19 Aralık'ta Suriye'deki askeri varlığını sona erdirme kararı alan ABD yönetimi, dün Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilkini tahliye etti.
Yaklaşık 50 ABD'li askerin görev yaptığı 400 metrekarelik depolardaki Hummer marka zırhlı araçlar ile tırlar Irak'a gönderildi.
Depolarda görevli ABD askerleri de ilçeyi terk ederek Irak'a geçti
Depolar, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya gönderdiği askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı merkezlerden biriydi.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
Washington yönetiminin Suriye'den çekeceği askeri varlığı 18 üsse yayılmış durumda. Suriye'de 18 noktada üslenen ABD, son 2 yılda müttefiki terör örgütü YPG/PKK'ya binlerce silah ve mühimmat sevk etmişti.
Çekilme kararının hemen öncesinde ABD, Türkiye sınırında 4 gözlem noktası belirleyip inşa hazırlığına girişmişti.
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