Son anda fark edildi! Dünya ucuz kurtuldu

Gök bilimciler 110 metre çapındaki asteroidi gezegenimizi tağet geçmeden birkaç saat önce saptayabildi. Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2018 GE3'ün Dünya'ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor. Zira en son bu büyüklükte bir asteroid gezegenimize 1930 yılında bu kadar yaklaşmıştı.

Asteroid bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Astronomlar, asteroidin bir yerleşim birimine isabet etmesi durumunda o kenti haritadan silebileceğini belirtiyor.

Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil. Dünya'nın göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu. Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti. (Ntv)