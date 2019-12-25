Son 10 yılın kazananı kulaklık farkıyla Dr. Dre

Asıl adı Andre Romelle Young olan rap yıldızı Dr. Dre, ünlü kulaklık markası Beats’in yüzde 20 hissedarı olmasının da yardımıyla, 2009-2019 yılları arasında elde ettiği 950 milyon dolarlık (5.6 milyar TL) servetiyle listenin 1 numarası oldu. Beats’i 5 yıl önce elektronik ve yazılım devi Apple’a 3 milyar dolara satan ünlü rap’çi, bu sayede oldukça yüksek bir gelir elde etti. Uzun yıllar birinciliği kimselere kaptırmayan İngiliz pop yıldızı Taylor Swift ise 825 milyon dolarla 2’nci sıraya düştü. Beyonce 685 milyon dolarla 3’üncü olurken, U2 675 milyon dolarla 4’üncü, Diddy 605 milyon dolarla listenin 5’inci sırasında yer aldı.