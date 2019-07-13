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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP (temsili)
13.07.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Somali’deki otel saldırısında 12 kişi öldü

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Somali’deki otel saldırısında 12 kişi öldü

Somali’nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri saldırı sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini 35 kişinin yaralandığını açıkladı.

Somali’nin Jubaland eyaletinin başkenti Kismayo'da dün akşam bir otele terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri saldırı sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

Güvenlik görevlisi Mohamed Abdiweli, "Şimdi kontrol altına alındı ve son terörist vurularak öldürüldü" ifadelerini kullandı. Ölü sayısının artabileceğini belirten Abdiweli, "Otelin içinde cesetler ve yaralılar var. Ayrıntılarını tam olarak veremiyoruz, ancak şu ana kadar 12 kişinin öldüğünü ve otuzdan fazla kişinin de yaralandığını doğruladık" dedi.

Gerçekelaştirilen saldırıda önce bomba yüklü aracı patlatarak saldıran teröristler daha sonra ise kalabalık bir grup halinde otelin iç kısımlarına ilerleyip oteldekileri hedef almıştı.

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