Şoke eden görüntüler! Trafik sıkışınca çırılçıplak çift bunu yaptı...
Rusya'nın en büyük ikinci kentinde St. Petersburg'da sosyal medyayı sallayan bir görüntü çekildi. Kentte her zamanki gibi trafiğin yoğun olduğu olduğu bir anda spor aracın üstü açık bölümüne çıkan bir çift herkesin gözü önünde öpüşmeye başladı.
Rusya’nın ikinci büyük kenti St. Petersburg’da bir çiftin trafikte çekilen görüntüleri sosyal medyada olay yarattı.
Trafiğin milim milim ilerlemesi sırasında bazı sürücüler şeritteki gri lüks spor araçta ilginç bir olaya tanıklık etti.
Aracın üstü açılır kısmına çıkan çıplak bir kadın ve erkek herkesin ortasında sevişmeye başladı.
Sürücülerin tepkilerine rağmen sevişmeye devam eden ve el hareketleriyle diğer sürücüleri tahrik eden çift daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
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