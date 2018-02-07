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    Şoke eden araştırma: İngilizlerin atası siyah tenli ve mavi gözlüydü

    BBC Türkçe
    07.02.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de yapılan bir araştırma, İngilizlerin atalarının siyah tenli olabileceğini ortaya koydu.

    Ülkede bulunan en eski bütün haldeki iskelet üzerinde yapılan DNA testi, İngilizlerin atalarının "koyudan siyaha giden" bir ten rengine ve mavi gözlere sahip olduklarını ortaya çıkardı.

    Teste göre, 9 bin yıl önce yaşamış bu kişinin bukleli siyah saçları ve geniş elmacık kemiği vardı.

    20'li yaşlarında öldüğü tahmin edilen söz konusu kişinin yaşamı, Ada'da sürekli yerleşimin başladığı zamana denk gelmesi nedeniyle bu kişi ilk modern İngiliz kabul ediliyor.

    İngiltere'de daha önce yerleşik düzene geçmeye çalışan insan topluluklarının tamamının yok olduğu ve günümüzdeki İngilizlerin söz konusu kişiyle aynı kökenden geldiği kaydediliyor.

    Şoke eden araştırma: İngilizlerin atası siyah tenli ve mavi gözlüydü

    Ulusal Tarih Müzesi ve Londra Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Kuzey Avrupalılar arasında açık renk ten tahmin edilenden çok sonra bir döneme rastlıyor.

    Londra Üniversitesi'nden Yoan Diekmann "Doğru gibi gözüken, İngiliz hisseden kişilerin beyaz tene sahip olması gerektiği algısı, zaman içinde değişmeyecek bir doğru değil" diyor.

    Pennsylvania Üniversitesi'nde genetik üzerine çalışan ve projede yer almayan Iain Mathieson, bulguların açık renk tene ilişkin genlerin oluşumuna dair çalışmalarla örtüştüğünü söylüyor.

    Şoke eden araştırma: İngilizlerin atası siyah tenli ve mavi gözlüydü

    Önceki temsillerinde söz konusu kişi, açık tenli biri olarak betimlenmişti.

    Daha önce insanların yaklaşık 40 bin yıl önce Afrika kıtasından Avrupa kıtasına göç ederken açık renk tene sahip olmaya başladıkları düşünülmekteydi.

    Son araştırmalar ise açık renk tenin son 7-8 bin yılda ortaya çıktığını gösteriyor.

    Uzmanlar, güneş ışığının az olduğu yerlerde daha fazla D vitaminini emebilmek için insan vücutlarının beyazlaştığını düşünüyor.

    İskelet, 1903 yılında Somerset bölgesindeki bir mağarada bulunmuştu.

    Şoke eden araştırma: İngilizlerin atası siyah tenli ve mavi gözlüydü

    Önceki temsillerinde söz konusu kişi, açık tenli biri olarak betimlenmişti. Uzmanlar Mezolitik dönemde bugünkü İngilere sınırlarında 12 bin insanın yaşadığını tahmin ediyor.

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
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