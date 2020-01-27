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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec istifa etti

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Slovenya Başbakanı Marjan Sarec istifa etti

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec görevinden istifa ettiğini açıklayarak, erken genel seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Slovenya'da 2018'de yapılan genel seçimin ardından kurulan azınlık hükümetinde başbakanlık görevini üstlenen Sarec, istifa gerekçesi olarak "mevcut hükümetin önemli bazı yasaları çıkaracak güce sahip olmamasını" gösterdi.

Mevcut hükümetle halka verdiği sözleri yerine getiremediğini savunan Sarec, yapılacak erken genel seçimin ardından yeniden seçilmesi durumunda daha sağlıklı hareket edebileceğini ifade etti.

Sarec, istifa mektubunu bugün meclise sunacağını da bildirdi.

Slovenya'da Maliye Bakanı Andrej Bertoncelj de 24 Ocak'ta, sağlık sigortasındaki bazı farklı görüşler nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamış, bu sabah da resmen istifa etmişti.

Slovenya'da 3 Haziran 2018'de yapılan genel seçimin ardından Marjan Sarec Listesi (LMS) Genel Başkanı Sarec, meclisteki oylamanın ardından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Slovenya'da 5 merkez sol partiden oluşan azınlık hükümeti, Eylül 2018'de kurulmuştu.

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