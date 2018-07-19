Skripal saldırısının failleri belirlendi
İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta Rus vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'e yönelik noviçok sinir gazı saldırısını düzenleyen faillerin kimliğinin belirlendiği bildirildi.
Skripal davasını araştıran İngiliz heyetten yapılan açıklamada, "Skripallere yönelik noviçok kimyasal saldırısının ardındaki şüpheli failleri belirlediğimize inanıyoruz. Rus olduklarına eminiz" ifadeleri kullanıldı.
Şüphelilerin belirlendikten sonra çapraz incelemeye alındığı ve kişilerin de bu tarihlerde ülkeye girdiklerinin tespit edildiği bildirildi. Araştırmacılar, maddenin bir parkta ya da Salisbury şehir merkezindeki atılan parfüm şişesinde bulunduğu ve Sergey Skripal'in cildine doğrudan doğruya temas ettiğini düşünüyor.
Araştırmaları genişletmek için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) uluslararası uzmanlarından oluşan bir ekip çağrıldı. Halk Sağlığı, şırınga, iğne, kozmetik veya metal, plastik veya cam gibi malzemelerden yapılmış benzer eşyaları almamayı tavsiye etti.
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de "noviçok" kimyasal saldırısına uğrayarak bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
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