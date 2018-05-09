Skandalda yeni iddia! 'Trump'Ä±n avukatÄ± Cohen'e Ruslar Ã¶deme yaptÄ±'

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
09.05.2018 - 10:32, Son GÃ¼ncelleme:

Skandalda yeni iddia! 'Trump'Ä±n avukatÄ± Cohen'e Ruslar ödeme yaptÄ±'

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Skandalda yeni iddia! 'Trump'Ä±n avukatÄ± Cohen'e Ruslar ödeme yaptÄ±'

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n cinsel iliÅŸkiye girdiÄŸi iddia edilen porno yÄ±ldÄ±zÄ± Stormy Daniels'Ä±n avukatÄ± Michael Avenatti, mÃ¼vekkili ile susmasÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸme yapan Trump'Ä±n avukatÄ± Michael Cohen'e RuslarÄ±n Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Avenatti, Cohen'in Daniels'a Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ± aylarda Cohen'in hesabÄ±na aralarÄ±nda Novartis, AT&T ve Korea Aerospace'in bulunduÄŸu ÅŸirketlerden yÃ¼z binlerce dolar aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Michael Avenatti, bu bilginin kaynaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapmazken, kamuoyuna Cohen'in 2016'da Daniels'a Ã¶deme yapmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± hesabÄ±nÄ±n elektronik girdi Ã§Ä±ktÄ±larÄ±nÄ±n dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÃ§erdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi 7 sayfalÄ±k bir belge sundu.

Belgede Rus milyarder Viktor Vekselberg ve kuzeninin, Cohen'in Essential Consultants ÅŸirketinin hesabÄ±na, 2017 yÄ±lÄ± ocak-aÄŸustos arasÄ±nda toplam 500 bin dolarÄ± bulan 8 Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Ã–demenin nedeni ise bilinmiyor.

Associated Press ajansÄ±nÄ±n incelediÄŸi finansal belgelerin, Avenatti'nin iddiasÄ±nÄ± destekler nitelikte olduÄŸu kaydedildi.ÂStormy Daniels, Trump ile cinsel iliÅŸkiye girdiÄŸi iddiasÄ± konusunda sessiz kalmasÄ± iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nda bir anlaÅŸmaya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Trump tarafÄ±ndan imzalanmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle anlaÅŸmanÄ±n geÃ§ersiz olduÄŸunu savunuyor.

Trump, Daniels'Ä±n iddialarÄ±nÄ± yalanlarken Cohen, Daniels'a 130 bin dolar Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.

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