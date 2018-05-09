Skandalda yeni iddia! 'Trump'Ä±n avukatÄ± Cohen'e Ruslar Ã¶deme yaptÄ±'

Skandalda yeni iddia! 'Trump'Ä±n avukatÄ± Cohen'e Ruslar ödeme yaptÄ±'
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n cinsel iliÅŸkiye girdiÄŸi iddia edilen porno yÄ±ldÄ±zÄ± Stormy Daniels'Ä±n avukatÄ± Michael Avenatti, mÃ¼vekkili ile susmasÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸme yapan Trump'Ä±n avukatÄ± Michael Cohen'e RuslarÄ±n Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Avenatti, Cohen'in Daniels'a Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ± aylarda Cohen'in hesabÄ±na aralarÄ±nda Novartis, AT&T ve Korea Aerospace'in bulunduÄŸu ÅŸirketlerden yÃ¼z binlerce dolar aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Michael Avenatti, bu bilginin kaynaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapmazken, kamuoyuna Cohen'in 2016'da Daniels'a Ã¶deme yapmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± hesabÄ±nÄ±n elektronik girdi Ã§Ä±ktÄ±larÄ±nÄ±n dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÃ§erdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi 7 sayfalÄ±k bir belge sundu.
Belgede Rus milyarder Viktor Vekselberg ve kuzeninin, Cohen'in Essential Consultants ÅŸirketinin hesabÄ±na, 2017 yÄ±lÄ± ocak-aÄŸustos arasÄ±nda toplam 500 bin dolarÄ± bulan 8 Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Ã–demenin nedeni ise bilinmiyor.
Associated Press ajansÄ±nÄ±n incelediÄŸi finansal belgelerin, Avenatti'nin iddiasÄ±nÄ± destekler nitelikte olduÄŸu kaydedildi.ÂStormy Daniels, Trump ile cinsel iliÅŸkiye girdiÄŸi iddiasÄ± konusunda sessiz kalmasÄ± iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nda bir anlaÅŸmaya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Trump tarafÄ±ndan imzalanmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle anlaÅŸmanÄ±n geÃ§ersiz olduÄŸunu savunuyor.
Trump, Daniels'Ä±n iddialarÄ±nÄ± yalanlarken Cohen, Daniels'a 130 bin dolar Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.
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