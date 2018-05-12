Sinvar: Gazze aç kalmış kaplan gibi
GAZZE’de İsrail ablukası altında yaşayan Filistinlilerin 30 Mart’ta başlattığı ve her cuma daha büyük katılım olan Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altındaki eylemler dün yine İsrail ile Gazze arasındaki sınırda yapıldı. İsrail’in göstericilere sert müdahalesinde bir Filistinli öldü, 176 kişi yaralandı.
Eylemlerin 14 Mayıs Pazartesi günü zirveye çıkması bekleniyor. Bunun nedeni bu tarihin hem İsrail’in kuruluş yıldönümü olması hem de aynı gün ABD’nin Kudüs’teki başkonsolosluğunu büyükelçilik olarak hizmete açacak olması.
HAMAS’TAN AÇIKLAMA
Hamas’ın Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar dün basına yaptığı açıklamada pazartesi günü gerçekleştirilecek eylemlerde Filistinlilerin silahsız, barışçıl ama aynı zamanda ‘aç kalmış bir kaplan’ gibi olacağını söyledi. Yahya es-Sinwar, “Eğer yüzbinlerce kişi, bir devlet sınırı olmayan bu dikenli teli yıkarsa bunun nesi problem” diye konuştu. 30 Mart’tan beri devam eden eylemlerde şimdiye kadar 40 Filistinli protestocu İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Bin 700 eylemci de İsrail ateşi sonucu yaralandı.
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