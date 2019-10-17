‘Sınırın güvenliğini komşular görüşerek sağlamalı’
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Soçi kentinde Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi.
Lavrov, “Suriye yönetimiyle bölgedeki Kürt yapılanması arasında diyalog başladı. Hatta somut neticeler vermeye başladı bile. Biz ayrıca Suriye ve Türkiye yönetimleri arasında da diyalog başlaması için çaba sarf etmeye hazırız. İki ülke arasında sınırın güvenliğini iki komşu aralarında görüşerek sağlamalı” ifadelerini kullandı. Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: “Başta ABD olmak üzere Batı ittifakı ülkeleri Suriye’deki Kürtleri bölücülük yapmaya teşvik etti. Suriye’deki Arap aşiretlere karşı düşmanca tavır sergilemelerine neden oldu. Ayrıca Türkiye’nin güvenliğini de tehlikeye attılar. Türkiye’nin bölgede başlattığı askeri harekât büyük ölçüde Batı ittifakının tavrından kaynaklandı” açıklamasını yaptı.
KREMLİN: HAREKÂT HEDEFİYLE ORANTILI OLMALI
- KREMLİN Sözcüsü Dimitriy Peskov, Barış Pınarı harekâtı hakkında yeni açıklamalar yaparak, Rusya’nın Türkiye’den hedefiyle orantılı askeri harekât beklediklerini söyledi. Sözcü Peskov, “Biz, Türkiye’nin güvenlik endişelerini ve güvenliğini sağlama hakkına saygıyla yaklaşıyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin Suriye’de başlattığı harekâtın hedeflerle orantılı sınırlar içinde kalacağını umut ediyoruz. Dün Rusya ile Türkiye liderleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Putin net bir şekilde askeri harekâtın Suriye barış görüşmeleri sürecini ve Anayasa Komitesi çalışmalarını etkilememesi gerektiğini dile getirdi” ifadelerini kullandı. Rus gazetecilerden birinin “Türkiye’nin başlattığı harekât ne zaman bitecek?” sorusu üzerine Peskov “Bir takvim vermek şu an güç” dedi.
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