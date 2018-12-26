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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sınıra zırhlı yığınak

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Sınıra zırhlı yığınak

TSK, zırhlı araçların da bulunduğu ağır silahlarla Suriye sınırına güç kaydırmaya devam ediyor. ÖSO da Cerablus ve Menbiç kırsalında takviyeler yapıyor. Menbiç’in batısındaki Arimah beldesinde dün yaşanan hareketlilik, ‘Şam ile YPG/PKK anlaştı’ iddiasını gündeme getirdi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Cerablus’ta ve Menbiç (Münbiç) kırsalında yeni takviye güçlerle mevzilenmelerinin devam ettiği bildirilirken, Esad rejiminin dün terör örgütü PKK’nın kolu PYD/YPG ile koordinasyon halinde Menbiç’in batısındaki Arimah beldesine girdiği öne sürüldü. Anadolu Ajansı’nın haberine göre; rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar dün ilçenin güneyinden giriş yaptı. YPG/PKK elebaşlarıyla kısa bir toplantı yaptığı iddia edilen rejim güçlerine ait konvoyun, ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldiği ve YPG/PKK’nın bölgenin kontrolünü rejim güçlerine bıraktığı öne sürüldü.

KONTROL ZATEN REJİMDEYDİ

Ancak bu iddia, Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) akşam saatlerinde gelen bir açıklamayla yalanlandı. Bakanlık, Arimah’ın 2017’den bu yana Şam’ın kontrolünde olduğunu belirtirken, bölgedeki hareketliliğin rejime ait olduğunu duyurdu.
Arimah beldesi, Menbiç’in batısıyla Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor. Menbiç’in diğer bölgelerinde YPG/PKK işgali sürerken, ABD’nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor. Kaynaklar, Menbiç kent merkezinin doğu kesiminde terör örgütünün hendek kazmaya başladığını da duyurdu. Muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre ÖSO birliklerinin bir kısmı Menbiç kırsalına, bir bölümü de Türkiye üzerinden Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’de sınır hattına konuşlandı. Türkiye’nin değişik bölgelerindeki zırhlı tugaylardan da zırhlı personel taşıyıcılar, tanklar ve zırhlı-paletli araçların demiryoluyla Suriye sınır hattına sevkiyatı da devam etti. Bölgeye gönderilen zırhlıların çöl rengi kamuflaj boyalı olmaları dikkat çekti.

CERABLUS’A DOĞRU GÖÇ

Kaynaklar Fransa’nın iki gün önce Menbiç’in kırsal kesimi Sacur Çayı civarında aralıklarla devriye görevi yaptığını, kuzeybatıda Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi ile Menbiç sınır hattında PYD unsurlarından gelen saldırıların da ÖSO tarafından geri püskürtüldüğü bilgisini paylaştı. PYD/YPG’nin Menbiç’te gençleri zorla silah altına almaya başladığı, sivil halk arasında kuzeye Cerablus’a doğru göç başladığı bildirildi.

BÖLGEDEN KISA KISA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’den çekilme sürecini başlatan ABD ile kırmızı hattın açık kalmasını beklediklerini söyledi. Rus RIA Novosti ajansına konuşan bakan yardımcısı bu hattın kaldırılmasının önemli bir hata olacağını söyleyerek, ABD’nin bunu yapacağına dair işaret olmadığını kaydetti.

FRANSA’YA TEPKİ

Suriye’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Şam Cephesi komutanı Ebu Ahmet Nur, Fransa’nın terör örgütü YPG/PKK’ya destek açıklamasını hayretle karşıladıklarını belirterek, ülkeyi YPG/PKK’lı teröristlerden temizleme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Anadolu Ajansı’na konuşan Nur, “YPG ve PYD’nin safında yer alıp onlara destek olması, hürriyetleri ve barışı savunan bir ülke olan Fransa’yı zayıflatmaktadır” dedi.

TELAFER’DE SALDIRI

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak’ın Musul kentine bağlı Telafer ilçe merkezinde park halinde bomba yüklü bir araç infilak etti. Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, dün Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “Telafer ilçe merkezinde park halinde bomba yüklü bir araç patladı” dedi. Bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla kim ya da kimler tarafından patlatıldığına ilişkin bilgi edinmediklerini anlatan Kaplan, saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD’nin Suriye’den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye’ye asker gönderebileceğini açıkladı. Amerika’nın Sesi Radyosu’nun haberine göre Abdülmehdi, Irak sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

DEAŞ’TAN EYLEM

Terör örgütü DEAŞ, Irak’ın Kerkük kentinde aralarında bir muhtarın da bulunduğu 19 kişiyi kaçırdı. DEAŞ militanlarının köyden 3 tarım makinesini de çaldıklarını aktaran Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, sivillerin nereye kaçırıldığına ilişkin bilgilerinin olmadığını belirtti.

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