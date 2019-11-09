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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
09.11.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Şili'deki gösteriler durulmuyor

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Şili'deki gösteriler durulmuyor

Şili'nin çeşitli yerlerinde halk, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Başkent Santiago'da binlerce kişi, göstericilerin başlıca toplanma yeri olan İtalya Meydanı'nı doldurdu.

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  • Şilideki gösteriler durulmuyor
  • Şilideki gösteriler durulmuyor
  • Şilideki gösteriler durulmuyor
  • Şilideki gösteriler durulmuyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Santiago'da gösterilerin pasif düzenlenmesi için çağrıda bulunulmasına rağmen yer yer göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Göstericiler ateş yakıp, güvenlik güçlerine sert cisimler fırlatıyor.

Şili basını, İtalya Meydanı'nda yaklaşık 75 bin kişinin pasif gösteriler düzenlediğini yazarken, kimliği bilinmemesi için yüzünü örten grubun, şiddet eylemlerine karıştığını kaydetti.

Bazı göstericiler, gün içinde Santiago'daki La Asuncion Kilisesi'ni yağmalayarak, kilisedeki mobilyaları, polise karşı barikat kurmak için cadde ortasında ateşe verdi.

Öte yandan, İtalya Meydanı yakınında bulunan Pedro de Valvidia Üniversitesinin rektörlüğü olarak kullanılan ve 1915'te inşa edilen bina ateşe verildi. Çökmeler yaşanan ve büyük zarar gören binadaki yangın, 19 itfaiye ekibinin ve gönüllülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Üniversite, yangının kasıtlı çıkarıldığı açıklamasında bulundu.

Aynı binanın yakınında bulunan Arjantin'in Santiago Büyükelçiliğine giren bir grup gösterici, büyükelçilik binasının camlarını kırdı, ancak olayda yaralanan olmadı.

Bu arada, ülkenin Concepcion şehrinde düzenlenen gösterilerde de güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı.

ŞİLİ'DEKİ GÖSTERİLER

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybederken, 1218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.

Yağmalama ve kundaklama olaylarının yaşandığı protestolar nedeniyle, ülkede 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dilemiş, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmiş, ancak gösteriler durulmamıştı.

Pinera, yağma ve kundaklama gibi şiddet olaylarının önüne geçebilmek için, göstericilerin yüzlerini kapamasını yasaklayan ve yağma olaylarında sert cezalar içeren bir dizi kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.

Santiago'da 25 Ekim'de, İtalya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı.

Şili'de günlerdir devam eden ve hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle, diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

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